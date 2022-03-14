الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المالية الروسى: احتياطى رأس المال كاف لضمان عمل البنوك وسط العقوبات

وزير المالية الروسي
وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن احتياطي رأس المال الروسي كاف لضمان التشغيل السلس حتى لتلك البنوك التي تغطيها عقوبات الغرب.


وأوضح سيلوانوف - في مقابلة نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "بطبيعة الحال، إنه وضع صعب بالنسبة للبنوك. ومع ذلك، فإن مخزون رأس المال، الذي تراكم، يجعل من الممكن اليوم ضمان عمل حتى تلك البنوك التي وقعت تحت أشد العقوبات"، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ جميع المعاملات داخل الدولة بشكل روتيني.


وأضاف أنه "ستكون هناك مشاكل في العملاء؛ تسويات مع شركاء أجانب. لكنني أعتقد أن منظمات الائتمان ستعيد تنظيم عملها في هذه الظروف"، منوهًا بأن الحكومة ستساعد البنوك إذا لزم الأمر ومؤكدًا أن الدولة"ستفعل كل ما هو ضروري لذلك".

الحكومة روسي عملة عملاء روسية روتين وزير المالية

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