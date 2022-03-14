مسلسلات رمضان 2022.. طرح بوسترات منفردة لأبطال «ملف سرى»(صور)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «ملف سري»، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين؛ البوسترات الدعائية الخاصة بالعمل، تمهيدا لعرضه خلال السباق الدرامي الرمضانى المقبل 2022، وسيطرت الإثارة والغموض والتشويق على الآفيشات الخاصة بالعمل.

النجم هانى سلامة

كما طرحت الشركة المنتجة، عدد من البوسترات المنفردة لكل من أبطال العمل، حيث ظهر كل من النجم محمد محمود عبد العزيز، والنجم ماجد المصري، والفنانة عائشة بن أحمد، والفنان إدوارد؛ منفردا على البوسترات الدعائية، مما آثار إعجاب الجمهور الذى تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

النجم محمد محمود عبد العزيز

ويسعى المخرج حسن البلاسي، للانتهاء من تصوير كافة المشاهد على قدما وساق، قبل بدء الموسم الدرامي الرمضاني، حيث يتبقى لهم حوالي 40 %، من إجمالي أحداث المسلسل، خاصة أن فريق العمل بدأ تصوير الأحداث بداية فبراير الماضي، وتم تصوير بعض المشاهد بالإسكندرية، إلى جانب الديكور الأساسي في القاهرة.

النجمة عائشة بن أحمد

النجم ماجد المصري

النجم إدوارد

يعرض مسلسل «ملف سري» مع بداية الشهر الكريم، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هم: الحياة، وDMC، وCBC، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT” الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

ويسجل «ملف سري» التعاون الثاني المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذى عرض مؤخرًا حصريًا على شبكة قنوات ON.

تفاصيل مسلسل «ملف سري»

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.