الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ديموجرافى وزارة التخطيط»: استدامة السياسات أساس نجاح ملف الزيادة السكانية

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا بعنوان (تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية بين الواقع والمأمول).

 

وتحدثت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافى بوزارة التخطيط، عن الأزمة السكانية باعتبارها تحديًا كبيرا للغاية، ولذلك تحتاج معدلات نمو متزايدة وحتى تستوعب حجم الزيادة السكانية الكبيرة في السنوات الأخيرة.

 

وأضافت أميرة خلال صالون التنسيقية، أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل كبير بمعدل آخر وهي خصائص السكان والتي تراجعت بشكل كبير سواء في مستوى التعليم أو الصحة أو غيرها، ولذلك جاءت الخصائص متدنية للغاية، مشيرة إلى أن عملية التوزيع أيضا من المعايير المؤثرة في الزيادة السكانية حيث يعيش معظم المصريين على مساحة صغيرة من الأرض، وأن المشكلة السكانية في غاية الخطورة والأهمية، وتحتاج لكثير من الحلول.

 

وأكدت أن استدامة السياسات هي الحل الوحيد لحل ملف الزيادة السكانية حتى تتكامل منظومة العمل بين المؤسسات وبشكل مستقر.

 

حضر الصالون الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، و الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، و أعضاء التنسيقية النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، و الدكتور مصطفى أبو زيد مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ونجوى إبراهيم المدير التنفيذى لمؤسسة إدراك، كما أدار الجلسة عضو التنسيقية النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ.

 

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، في تمام الثامنة مساء غدا الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مواجهة الزيادة السكانية الدكتورة أميرة تواضروس المركز الديموجرافي وزارة التخطيط الأزمة السكانية معدلات نمو

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