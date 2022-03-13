مسلسلات رمضان 2022| محمد محمود عبدالعزيز ينفرد ببوستر جديد لـ«ملف سري»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «ملف سري»، منذ قليل، بوستر جديد منفرد للفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، في الوقت الذي يواصل فيه صناع العمل جلسات التصوير تمهيدا لعرض المسلسل بالموسم الدرامي الرمضاني 2022.

وتصدر «عبدالعزيز» البوستر بصورة لشخصية «ليل المصري» التي يجسدها خلال العمل.

وينتمي “ملف سري” لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالأكشن والإثارة والتشويق والغموض.

وعلق عبدالعزيز على البوستر عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله.. شخصية (ليل المصرى) من مسلسل ملف سرى فى رمضان ٢٠٢٢.. ان شاء الله.. دعوات حضراتكم و يا رب يعجبكم.. (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)».

ومن جانبه أكد الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه يواصل تصوير دوره بقيادة المخرج حسن البلاسي؛ مشيدًا بالسيناريو المحكم للمسلسل الذي قام بصياغته المؤلف محمود حجاج.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النجم هاني سلامة الذي يقوم ببطولة العمل، مشيرا إلى أنه يجسد خلال العمل شخصية محورية ومؤثرة فى سير الأحداث جديدة تماما عليه ولم يقدمها من قبل، معربا عن أمله في أن يحظى على رضا واستحسان الجمهور.

الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز

وفى سياق متصل، تصدر «ملف سري» محرك البحث "جوجل" وحازت على التريند بداخله؛ وتساءل الجمهور عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة وتفاصيل العمل، فور طرح البوسترات الدعاية وبرومو المسلسل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيطرت حالة من الأكشن والإثارة والغموض، على البرومو التي طرحته منصة WATCH IT الرقمية، وحصد نسب مشاهدات عالية.

برومو «ملف سري»

https://fb.watch/bIrtRrOVYv/

مواعيد وقنوات عرض «ملف سري»

يعرض مسلسل "ملف سري" مع بداية الشهر الكريم، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هم الحياة، وDMC، وCBC.

كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار "رمضانك عندنا".

تفاصيل «ملف سري»

ينتمي مسلسل ملف سري، إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

أبطال وصناع «ملف سري»

"ملف سري" يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج مجموعة فنون مصر بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.