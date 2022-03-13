الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

دشنت وحدة مباحث التموين بالمحلة الكبرى وسمنود، بقيادة الرائد أحمد الديب وكيل مباحث التموين بالمحلة الكبرى، وسمنود منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة المحلة الكبرى، تحت "شعار كلنا واحد"، "لا لغلاء الأسعار".


كان اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد أعطى توجيهات للعميد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بمحافظة الغربية، والرائد أحمد الديب وكيل المكتب لفرع المحلة وسمنود بمحافظة الغربية، بضرورة فتح منافذ لبيع المواد الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والأسماك والخضار والفاكهة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار.


وتم افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بشارع البحر بمدينة المحلة الكبرى وسط حضور، وإقبال مكثف من الأهالي والمواطنين.

 

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز  كفرالزيات، خلال 24 ساعة.

 

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، التفتيش على المخابز فى مركز كفر الزيات، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

 

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

افتتاح منفذ بيع السلع الغذائية بمدينة المحلة الكبري كلنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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منفذ جديد لبيع السلع الغذائية بالمحلة الكبرى

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