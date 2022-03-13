الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تعقد صالونًا نقاشيًا حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية (بث مباشر)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، ونجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويدر الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقي السفير الروسي لدى القاهرة

وكان التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير روسيا لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، والمستشار السياسي للسفارة، ماكسيم روبين. 

وفي بداية اللقاء، أكد السفير الروسي عمق العلاقات التاريخية المصرية الروسية ومدى ما تشهده من زخم عبر الماضي والحاضر وما يتطلع إليه في المستقبل لتعزيز هذه العلاقات.

وأعرب السفير الروسي عن تقديره لما دار في الاتصال الأخير بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، وما تم تناوله من نقاط تمثل طمأنينة لأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات القائمة جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها الساحة الأوروبية.

وتناول السفير الروسي المواجهة الدائرة مع الجانب الأوكراني الآن، وتناول مسببات وأبعاد هذه الأزمة.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الزيادة السكانية التنمية الاقتصادية الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة وزارة التخطيط

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وائل لطفي

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