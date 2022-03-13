«الهلال الأحمر» يطلق «أهلا رمضان» لعرض المنتجات الخيامية

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن إطلاق معرض أهلا رمضان، لعرض مجموعة من المنتجات الخيامية والمصنوعة بأجود الخامات بأيدي سيدات أسر منطقة النهضة.

وأكدت عبر موقعها الإلكتروني أن المعرض سيقام في المركز العام للجمعية بشارع عبدالرازق السنهوري مدينة نصر، يومي السبت الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٢ والأحد ٢٠ مارس ٢٠٢٢.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن هناك العديد من التدخلات التى تمت خلال جائحة كورونا ومنها تكوين فرق التبرع بالدم، وإنشاء فرق لم الشمل، بالإضافة إلى وجود فرق للتعقيم مدرب ومجهز على مستوى أنحاء الجمهورية شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الجمعية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير بيئة آمنة للمواطنين لتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر، بالإضافة الى إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد، مما سيتم إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة، علاوة على إقامة مستشفيات ميدانية ومخيمات فرز استفاد منها أكثر من 150 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية.