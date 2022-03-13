الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العناني» يستعرض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد اجتماعاً، مع غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزير وقيادات الوزارة، لاستعراض آليات تنفيذ القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 وصدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح العنانى أن القانون سيعمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وقد أعدت وزارة السياحة والآثار مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، ما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص.

وخلال الاجتماع، أوضح العنانى أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية المحال والأنشطة السياحية لتتولى إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.

كما كلف هذه اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية لعقد عدد من الاجتماعات لاستعراض فلسفة هذا القانون الجديد وأهم بنوده.

يشار إلى أن كانت هناك العديد من الطلبات لقطاع السياحة بإصدار قانون ينظم عمل المنشآت السياحية والفندقية نظرا لتداخل العديد من الجهات فى عملهم.

مصر الاستثمار وزير السياحة والآثار رئيس مجلس الوزراء جذب الاستثمارات الفندقيـة والسـياحية نائب الوزير لشئون السياحة

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