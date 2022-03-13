الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شاعر الكلمة الفلسطينية.. معلومات عن محمود درويش في ذكرى ميلاده

محمود درويش
محمود درويش

يصادف اليوم ١٣ مارس ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطينى  محمود درويش، الذي رحل عن عالمنا بعد خضوعه لعملية في القلب، تاركا وراءه كلمات حفرها في قلوب محبيه.

يعتبر محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن.

اعتبر من اهم شعراء القضية الفلسطينية والمقاومة.

ساهم في تطوير الشعر العربي الحديث الذي مزج شعر الحب بالوطن.

ولد محمود درويش في قرية البروة في الجليل الغربي العام 1942 .
دمرت قريته عام 1948 واقيمت مكانها قرية زراعية يهودية باسم احي هود، ونشأ وترعرع في قرية الجديدة المجاورة لقريته. 
التحق في شبابه بالحزب الشيوعي الاسرائيلي وعمل في مجلة الجديد وصحيفة الاتحاد.
لاحقته اجهزة الامن الاسرائيلية ثم فرضت عليه الاقامة الجبرية  من عام 1961 حتى غادر عام 1972.
عاني من حالة صحية خطيرة للغاية في أحد مستشفيات هيوستن في ولاية تكساس الأميركية وخضع للتنفس الاصطناعي  بعد حدوث مضاعفات لعملية القلب المفتوح.

قام بتمويل سفره وتكاليف العملية الرىيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن.
وتردد درويش في البداية بإجراء هذه العملية، حيث قيل له صراحة ان نتائجها غير مضمونة، إلا انه حسم بالاتجاه الايجابي لأنه لم يكن مفر منها.

خضع محمود درويش لقسطرة في القلب وسلسلة فحوص دقيقة للتأكد من وضعه الصحي الاجمالي واستعداد القلب والكلى قبل  تلك  العملية الدقيقة.

كان درويش قد خضع لعمليتين في القلب سنة 1984 و1998.
وكانت العملية الاخيرة وراء ولادة قصيدته المطولة جدارية التي يقول فيها «هزمتك يا موت، الفنون الجميلة جميعها هزمتك، يا موت الاغاني في بلاد الرافدين، مسلة المصري، مقبرة الفراعنة النقوش على حجارة معبد هزمتك وانت انتصرت.
رحل محمود درويش عن عالمنا عن عمر ناهز الـ66 عامًا.

فلسطين إسرائيل مصر القضية الفلسطينية محمود عباس محمود درويش الشعر العربي الحديث

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