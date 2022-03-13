آخرهم أمريكى في أوكرانيا.. قصص صحفيون قتلوا فى بؤر الصراع حول العالم

لقى صحفى أمريكى مصرعه، اليوم الأحد، خلال العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأعلن قائد شرطة منطقة كييف عن مقتل “بيرنت رينوت” على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين.

كما أفادت المعلومات بجرح صحفي آخر إثر العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن هويته.

ونرصد في التقرير التالى حوادث قتل فيها الصحفيين فى مختلف الدول العربية والأوروبية:

مقتل صحفيين فى أوكرانيا عام 2022

فى 26 فبراير الماضى لقى اثنين من الصحفيين الأوكرانيين مصرعهم خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقتل الصحفي Shakirov Dilerbek Shukurovych يوم 26 فبراير الماضى.

فيما لقى مذيع التليفزيون Yevhenii Sakunخلال الهجمات الروسية على كييف في 1 مارس الحالي.

وكان منتدى الاعلام الدولي قد أدان الهجوم الصاروخي على مبنى تليفزيون كييف والذي كان يسمح ببث الاخبار التليفزيونية والاذاعية.

مصرع صحفيين فى هجوم إرهابى ببوركينا فاسو عام 2021

فى 27 إبريل 2021، لقى صحفيان من بين ثلاثة أوروبيين مصرعهم على أيدي إرهابيين في بوركينا فاسو بحسب ما أعلن مصدر أمني بارز ورئيس الوزراء الإسباني انذاك، بعد هجوم استهدف دورية لمكافحة الصيد غير القانوني في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مقتل إسبانيَين في الهجوم.

وقال في تغريدة على “تويتر” آنذاك: "تأكدت أسوأ الأخبار.. كل مشاعرنا مع أقارب دافيد برياين وروبرتو فرايلي اللذين قتلا في بوركينا فاسو، مشيدا بأولئك الذين يمارسون، على غرارهما، صحافة شجاعة وأساسية من مناطق الصراع.

اليمن.. مقتل صحفية بإنفجار سيارة عام 2021

فى التاسع من نوفمبر 2021، كانت الصحفية اليمنية رشا عبد الله الحرازي وزوجها الصحفي محمود العتمي يعتزمان التوجه إلى مستشفى عدن لإجراء فحوصات طبية على حالة رشا الصحية، إذ كانت حاملا في شهرها التاسع.

وعقب استقلالهما السيارة انفجرت سيارة مفخخة لتلقى رشا حفتها مع جنينها فيما أُصيب زوجها العتمي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لكن كُتب له النجاة.

ورجح مراقبون انذاك أن التفجير كان يستهدف العتمي من قبل جماعة الحوثى، كونه كان يعمل لدى وسائل اعلام سعودية وإماراتية كاشفا جرائم الحوثى الإرهابية.

ذبح صحفى فى المكسيك عام 2020

في سبتمبر 2020، عثر على خوليو فالديفيا رودريغيز صحفي جريدة إل موندو مقطوع الرأس في ولاية فيراكروز.

وأعلنت الشرطة المكسيكية انذاك أنها عثرت في منطقة تنشط فيها عصابات الجريمة المنظّمة وتسودها أعمال عنف، على صحفي مقطوع الرأس.

وكان فالديفيا هو خامس صحفي يقتل في المكسيك خلال عام 2020.

إذ لقى فيكتور فرناندو ألفاريز شافيز، رئيس تحرير الموقع الإخباري المحلي بونتو بور بونتو نوتيسياس المكسيكى، جثته مقطعة الأوصال في مدينة أكابولكو.

إعدام صحفى فى إيران عام 2020

فى ديسمبر 2020، أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق الصحفي المعارض، روح الله زم.

وحكمت السلطات القضائية على مدير قناة "آمد نيوز" على "تلجرام"، بتهمة تأجيج الاضطرابات المناهضة للحكومة في 2017 على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت تلك العقوبة لم تطل أي صحفي منذ 30 عاما في هذا البلد.

استشهاد صحفى فلسطينى عام 2018

فى إبريل عام 2018 استشهد صحفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حدود قطاع غزة.

كما أصيب 6 صحفيين آخرين انذاك أثناء تغطيتهم لمسيرة العودة شرقي غزة، نتيجة استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحفية بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.