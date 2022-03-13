حبس «لندة» 6 سنوات لحيازته هيروين وسلاح ناري في بنها

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم، قرارا يقضي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لسائق توك توك، لاتجاره بالمواد المخدرة "الهيروين" وحيازة أسلحة نارية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدي نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

وشمل أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21727 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2360 كلى شمال بنها، أن المتهم "س ج م"، وشهرته "سامح لندة"، 36 سنة، سائق توك توك، حاز بقصد الإتجار جوهر مخدر "الهيروين"، كما حاز وأحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وطلقة من ذات العيار.