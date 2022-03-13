الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد المحال التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي

أجرى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جولة موسعة على الأسواق والمحلات التجارية، اليوم الأحد، بعدة مناطق تجارية بمدينة الإسماعيلية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الجولة، تفقد بشارة أحد مخابز الخبز المدعم حيث تم التأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات التموينية والوزن المقرر للرغيف ونظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى التأكد من نظافة المكان.

كما تفقد إحدى محلات الجزارة بشارع المستشفى، والذى أكد الالتزام بالأسعار الرسمية لبيع اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها.

وشملت الجولة، تفقد محافظ الإسماعيلية لعدد من المحلات المخصصة لبيع العطارة ومنتجات ياميش رمضان حيث تم التأكد من بيع منتجات ياميش رمضان بالأسعار المناسبة دون مغالاة مع التأكيد على إعلان الأسعار.

وحث محافظ الإسماعيلية جميع المحال على تطبيق الأسعار القانونية للسلع وعدم احتكار السلع الغذائية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشددا على أن من يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد محافظ الإسماعيلية تكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز ومحال البقالة على مستوى مراكز المحافظة لأحكام السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

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