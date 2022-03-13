الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الشعب الجمهورى»: خطة الحزب تستهدف دعم الدولة ورفع العبء عن المواطنين

النائب شعبان لطفي
النائب شعبان لطفي

أكد النائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن خطة الحزب في الفترة المقبلة تستهدف دعم الدولة في إنجاز كافة الملفات بشكل عام، ورفع العبء عن المواطن المصري بشكل خاص، في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «لطفي»، إن مصر خلال السبع سنوات الماضية بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت إنجازات ضخمة في شتى المجالات، من أجل استعادة مصر ريادتها ودورها داخليًا وخارجيًا وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين، وتعزيز اقتصادها وأمنها القومي.

وأضاف أن تلك الإنجازات والنجاحات تحتاج لتكاتف جميع قوي المجتمع وفي القلب منها الأحزاب والقوى السياسية، مشددًا على أن حزب الشعب الجمهوري كان رقمًا مهمًا في معادلة تنمية الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، وكان الشارع المصري بمختلف اهتماماته وفئاته على رأس أولوياته، وتُرجم ذلك في أداء نوابه بغرفتي البرلمان، عبر استخدامهم مختلف أدواتهم التشريعية والرقابية، وكذلك لم يغفلوا دورهم الخدمي، لمساعدة الدولة في التخفيف عن أعباء المواطنين. 

وأعرب لطفي، عن سعادته بما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن خطة الحزب تستهدف دعم الدولة ومؤسساتها، مشيدًا بالكوادر الشبابية التي يمتلكها حزب الشعب الجمهوري، والتي كان لها دور بارز فيما حققه الحزب من إنجازات خلال الفترة الماضية، وقدرتهم بعد التأهيل والتدريب على حمل لواء الحزب في المستقبل القريب.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الحزب لديه خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة، سيتم تنفيذ مراحلها تباعًا، وتستهدف ملفات بعينها كمواصلة العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، عبر مركز متخصص قادرون باختلاف سيتم تعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى إعداد أسطول من القوافل الطبية يستهدف الكشف عن المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذلك برامج متخصصة أعدها كبار أساتذة الاجتماع والعلوم السياسية، للمساهمة في رفع وعي المواطنين، وغرس قيم الولاء والانتماء بالأجيال الصاعدة.

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وائل لطفي

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