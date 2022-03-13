البنتاجون: القوات الروسية تتعرض لمقاومة أوكرانية كبيرة تعيق تقدمها

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اليوم، أن القوات الروسية تتعرض لمقاومة أوكرانية كبيرة تعيق تقدمها، متابعا «سنستمر بتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا».

وأضاف البنتاجون أن واشنطن لن ترسل أي جنود أمريكيين للقتال في أوكرانيا، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الدفاع الأمريكية أنه لا جنود أمريكيين في القاعدة التي تعرضت للقصف قرب الحدود الأوكرانية البولندية.

وأشارت الدفاع الأمريكية إلى أن القوات الروسية توسّع أهدافها لأن خططها لم تمض على ما يُرام.

وفى وقت سابق من اليوم، ‏أكدت مصادر أوكرانية، أن القوات الروسية تعزز انتشارها على طرق مؤدية لكييف من مدينتي بوريسبل وتشرنيهيف، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت مصادر أوكرانية، اليوم، أن روسيا استقدمت تعزيزات عسكرية تختلف كمًّا ونوعًا عما كان عليه الحال في السابق، مؤكدة أن القوات الروسية تعزز انتشارها على طرق مؤدية لكييف من مدينتي بوريسبل وتشرنيهيف.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تتكبّد خسائر فادحة مع كل تقدم مع إبداء القوات الأوكرانية مقاومة شرسة.

وعلى الجانب الآخر، كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن مقتل نحو 1300 جندي أوكراني منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأوضح زيلينسكي أن الجيش الروسي خسر نحو 12 ألف جندي، مضيفا أنها نسبة واحد على عشرة، لكنني لست سعيدا بذلك.

كما اتهمت السلطات الأوكرانية، القوات الروسية بقتل صحفي أمريكي على وقع العمليات العسكرية التي دخلت أسبوعها الثالث في البلاد.

وأعلن قائد شرطة منطقة كييف عن مقتل بيرنت رينوت على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين.

كما أفادت المعلومات بجرح صحفي آخر إثر العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن هويته.

إلى ذلك، نشرت قناة «العربية» الإخبارية صورة لجواز سفر الصحفي القتيل، ومعها صورة لبطاقة العمل، كانت قد أفرجت عنها السلطات الأوكرانية بعد الإعلان عن مقتله.