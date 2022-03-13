«الدواء»: ورشة عمل للتعريف بدراسات الثبات للمستحضرات الصيدلية المستوردة 

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بكيفية تقييم ومراجعة دراسات الثبات للمستحضرات الصيدلية المستوردة من دول مرجعية، والتي تهدف إلى تعريف ممثلي الشركات بكيفية تقييم ومراجعة دراسات الثبات للمستحضرات الصيدلية (بشرية، بيطرية، عشبية) المستوردة من دول مرجعية، مع توضيح اشتراطات تقديم ملفات الثبات، والقواعد المتبعة في تقييمها من جانب الإدارة العامة للثبات.

وقالت الهيئة إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٤ بإحدى فنادق القاهرة، وعبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ورشة العمل مقدمة لممثلي شركات الأدوية (بشرية، بيطرية، عشبية)

وأوضحت أن الورشة من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٢٢.

وأضافت أنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت أمس عن استقبال وفد منظمة الصحة العالمية، والذي يقوم بعقد زيارة رسمية للهيئة خلال الأسبوع الحالي؛ لافتة إلى أن برنامج الوفد يتضمن زيارة مختلف مقرات الهيئة لمتابعة تطوير آليات وإجراءات العمل، وكذلك التدريب على الإجراءات القياسية للمعامل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير البنية التحتية، وتطوير إمكانات المعامل الرقابية بما يتماشى مع ارشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن تلك الزيارة تأتى انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بأولوية بذل الجهود للنهوض بالقطاع الدوائي في مصر، ودعمها المتواصل لتبوء مصر مكانة دولية مرموقة في هذا القطاع الهام، والحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية، وتعميق توطين الصناعة بمصر، ورؤية مصر لعام ٢٠٣٠، كذلك سياسات هيئة الدواء المصرية الرامية إلى الحصول على الاعتمادات الدولية، والانضمام للمنصات العالمية؛ بما يدعم التنافسية للمستحضرات الطبية، ويساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، ومنافسة الأسواق العالمية.