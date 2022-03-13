الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة «كن سفيرا»

حفل تخرج الدفعة الاولى
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بحضور هالة السعيد وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة ”كن سفيرا” للتنمية المستدامة ، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

و شهد الحفل السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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وأطلقت وزارة التخطيط مبادرة "كن سفيرا"، من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع عدد من الجامعات والوزارات المعنية، لتخريج شباب قادرين على نشر أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.

 و تهدف المبادرة أن يكون الخريج سفيرا للتنمية المستدامة، وأن يكون مؤهلا لنشر ما تعلمه فى محيطه المجتمعى، حيث يدرس آليات إجراء مشروعات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على أرض الواقع كمشروعات حياة كريمة .

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وفي سياق آخر، يشهد محافظ القاهرة، غدا، الندوة التثقيفية التى تقيمها محافظة القاهرة بمناسبة يوم الشهيد والتى سيتم خلالها تكريم عدد من أسر الشهداء الذين تم إطلاق أسمائهم على عدد من مدارس العاصمة ، وذلك في تمام الساعة 9:30 صباح يوم غد الإثنين الموافق بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
حفل تخرج الدفعة الاولى من ميادرة كن سفيرا
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة مبادرة كن سفيرا محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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يوم الشهيد

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