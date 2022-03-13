الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مصابين فى انقلاب تروسيكل بقنا

انقلاب تروسيكل
انقلاب تروسيكل

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ3 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الهيشة بنجع حمادى، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية الهيشة بنجع حمادى شمال محافظة قنا، وأسفر الحادث عن إصابة أسامة على، 30 عامًا، وكريم عادل، 27 عامًا، ورضا داوود.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

النيابة العامة في قنا حادث انقلاب تروسيكل الحالة الصحية الاستعلام

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يوم الشهيد

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