«دراجة نارية» تقود 4 شباب بالمنصورة إلى «حبل المشنقة»

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ4 شباب، قتلوا مزارعًا وسرقوا دراجته النارية بقرية زيان التابعة بمركز الستاموني.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية كل من إيهاب حسن نور الدين، والمستشار أحمد عبد العظيم الحمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبد الحميد الالفي ، وطارق عبد اللطيف ، وأحمد على مجر.



تعود الواقعة إلى 18 يوليو 2021، بدائرة مركز الستاموني، بعدما قرر المستشار حسام الدين مصطفي معجوز المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، أحال كلا من «السادات. خ، شهرته محمد الرمش ، 18 سنة ، سائق حفار، أشرف. ع، شهرته أشرف البرص، 25 سنة عامل بمصنع طوب، أحمد م، شهرته أحمد أبو العربي ، 26 سنة عامل بمصنع طوب، شهرته محمود الصغير ، 20 سنة ، عامل بمصنع طوب ومقيم بمركز أطفيح»، لاتهامهم بقتل المجني عليه السعيد عبد الهادي محمد 55 سنة ، عمدا مع سبق الاصرار ، بأن اعدوا سلاح أبيض سكينا وقاموا بمهاتفة المجني عليه للتقابل معه بمسكنه نظرا لوجود علاقة بينهما بالعطف على المتهم الأول والاستعانة بهم بمساعدته فى زراعة أرضه الزراعية، وأن تقبلوا بمسكنه.