إسعاد يونس تنعى أنيسة حسونة: «أنا كنت جيالك يا غالية»

نعت الفنانة إسعاد يونس، النائبة السابقة الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد إصابتها بمرض السرطان لأكثر من مرة.

ونشرت الفنانة إسعاد يونس، صورة للراحلة أنيسة حسونة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" معلقًة عليها: "رحتي فين يا أستاذة؟؟؟، دانا كنت جايالك السبت أشوفك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبتي، تتهني في الجنة يا غالية".

وتوفيت النائبة السابقة أنيسة حسونة، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 69 عامًا، أنيسة حسونة هي كاتبة وباحثة سياسية ونائبة معينة بمجلس النواب، من مواليد القاهرة 22 يناير 1953، وهي المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "مجدي يعقوب" لأمراض وأبحاث القلب، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، وخاضت الدكتورة أنيسة حسونة معركة مع مرض السرطان الذي أصابها أكثر من مرة.

كانت بداية عملها كملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت لمدة أربعة عشر عامًا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية- جامعة الدول العربي ثم شغلت منصب مدير عام "منتدى مصر الاقتصادي الدولي"، ثم ببنك مصر إيران للتنمية كمساعد المدير العام، لتعمل بعد ذلك كمدير عام لمنتدى مصر الاقتصادي الدولي وهي محاضرة أيضاً في المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية والمعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري.

وشغلت أنيسة حسونة العديد من المناصب، منها منصب أمين صندوق المجلس الاستشاري لمؤسسة «IDEA» الدولية لمنطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا حول التحول الديمقراطي، كما تشغل أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق "جمعية الباجواش المصري للعلوم والشئون الدولية" وهي المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل لعام 1995، وعضو في العديد من الهيئات الاستشارية للفكر والحريات والمرأة في مصر والوطن العربي والعالم، فهي مؤسسه لـ"نساء من أجل السلام عبر العالم" في سويسرا.