محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال كافة الأجهزه التنفيذية على مستوى المحافظة.

وأوضح "مختار" أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية لإقامة معارض للسلع الرمضانية الغذائية والتموينية "أهلا رمضان" بمشاركة التجار ورجال الأعمال، وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم طوال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ أنه تم التوجيه لرؤساء الوحدات المحليه على مستوى المحافظه لإنهاء تجهيز وإعداد الأماكن التى يتم إقامه هذه المعارض بنطاق وحداتهم المحلية.

وأكد " مختار" على ضرورة تكثيف الحملات المشتركه للوحدات المحلية بالتعاون مع الصحة والتموين والطب البيطرى ومباحث التموين والبيئة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات، وتحقيق الانضباط لحماية المستهلك من الاستغلال والتصدي لاحتكار السلع وعدم المغالاة في الأسعار، والتاكد من صلاحية السلع المعروضة ونظافتها.

وأضاف مختار أنه تم التنسيق بين الإداره العامة للمرور، وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافه لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس، وكذا سائقى التاكسى لعدم استغلال الركاب.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئه والتعامل معها، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه- الصرف الصحي- الكهرباء- الغاز). ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أي أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورا.

وأكد "مختار" أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورا.