الأحد 13 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ترك الخصومة في دعوى وقف انتخابات اللجنة الأوليمبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،  اليوم الأحد، بترك الخصومة في الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة ببطلان الدعوة لانتخابات اللجنة الأوليمبية، ووقف تلك الانتخابات المقرر لها يوم السبت 23 ـ 4 ـ 2022.

واختصمت الدعوى وزير الرياضة، والمهندس هشام حطب، بعد أن شرعت اللجنة الأوليمبية في تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وحددت لها 23 أبريل القادم.

وأكد مقيم الدعوى، أنه سبق وتقدم ببلاغ إلى النائب العام يطالب بحبس هشام حطب مقيد برقم 127345 لسنة 2021، والذي هو قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر 2 بعد أزمة اتحاد الفروسية الذي يترأسه حطب.

وأكد المحامي، أن الأسرة الرياضية يجب أن تتضامن مع تلك الدعوى القضائية، فالقضاء الإداري هو الحصن الحصين للمقدرات الشعب وحائط الصد لأي محاولة للانحراف أي مسئول بقراره عن تطبيق القانون أو مصلحة الشعب.

مجلس الدولة الدعوى ترك الخصومة محكمة القضاء الإداري النائب العام

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