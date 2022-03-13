محافظ بورسعيد: توفير مركزين لتقديم القروض والسلف الزراعية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم توفير مركزين لمزارعي محافظة بورسعيد للحصول على القروض والسلف الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري، موضحًا أنه يمكن لأهالي سهل الطينة الحصول على القروض الزراعية من خلال المسؤول المختص داخل المركز التكنولوجي لمجلس مدينة بورفؤاد، ويمكن لأهالي الجنوب الحصول على السلف والقروض الزراعية من خلال المسؤول المختص بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار التيسيرات والدعم المقدم للمزارعين ببورسعيد من خلال التعاون بين محافظة بورسعيد والبنك الزراعي المصري.

وأكد محافظ بورسعيد أن زيارة رئيس البنك الزراعي لمحافظة بورسعيد أسفرت عن عدة قرارات، وهي إنشاء فرع للبنك الزراعي بمنطقة سهل الطينة، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير مسؤولين في المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وٱخر في مدينة بورفؤاد، لتلقي طلبات المزارعين بشان الحصول على السلف الزراعية والقروض، تيسيرًا على المزارعين، مضيفًا أنه سيتم التنسيق بين البنك والمحافظة ووزارة الزراعة للتوسع في المشروعات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني لأهالي سهل الطينة، لافتًا أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق التيسيرات اللازمة للمزارعين بما يحقق طفرة في هذا القطاع تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.