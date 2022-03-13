إصابة مواطن في انقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوي

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من "أجولة التبن" بطريق الفيوم الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الفيوم الصحراوي، بانقلاب سيارة نصف نقل وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات والاستعانة بأوناش المرور للعمل على رفع حمولة السيارة تجنبيها من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الحادث لحين إزالته بالكامل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.