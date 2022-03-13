الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن في انقلاب سيارة نقل بطريق الفيوم الصحراوي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من "أجولة التبن" بطريق الفيوم الصحراوي.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى طريق الفيوم الصحراوي، بانقلاب سيارة نصف نقل وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تسيير حركة السيارات والاستعانة بأوناش المرور للعمل على رفع حمولة السيارة تجنبيها من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الحادث لحين إزالته بالكامل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شخص انقلاب سيارة نقل طريق الفيوم الصحراوى أجولة التبن

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

بعد وفاتها بسبب السرطان.. محطات في حياة أنيسة حسونة

«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة بينها 21 وكيل وزارة

وفاة أنيسة حسونة.. أشهر محاربة فى «معركة السرطان»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

الإعدام لـ4 دفنوا فتاة حيّة في الإسماعيلية

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 19 ألفا و713 قضية متنوعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء البكش

التابع المستقل.. إفريقيا وتحولات النظام الدولي

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى