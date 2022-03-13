إصابة 4 في حادث تصادم سيارتين بأطفيح

أُصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في منطقة أطفيح، بمحافظة الجيزة.

وتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق في أطفيح، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبيَّن وقوع اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.