الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: إعداد منظومة رقمية للدراسات البحثية ومنصة إلكترونية للتدريب

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى مع المركز القومي لبحوث المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه تهدف لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً، في إطار حـرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي لاستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز القومى لبحوث المياه، والتنسيق بين المركز وجهات الوزارة المختلفة فيما يخص الخطة البحثية للمركز، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع مياه النيل، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور هشام بخيت أستاذ الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم خلال الاجتماع عرض الإنجازات النصف سنوية للمركز خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١، مثل الانتهاء من إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الرقمية والتى تُسهم في سهولة عرض كافة الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز، وإنشاء منصة إليكترونية للتدريب لرفع قدرات الباحثين بالمركز، وإصدار عدد ١٤١ دراسة ، و١٦٤ تقرير، وعدد ٣٥ مذكرة فنية، و١٩ مقترحا فنيا.

وذلك بالإضافة إلى عدد ٥٤ ورقة بحثية خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ في كافة المعاهد والوحدات التابعة للمركز ، بالإضافة لقيام الباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه بإعداد عدد ٧ رسائل ماجستير ، وعدد (١٠ رسائل دكتوراة.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف العديد من الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز مثل دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول وصيانة السدود فى محافظات الصعيد ومطروح وشمال وجنوب سيناء، ودراسة مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية، وإاستكمال الدراسات المتكاملة لحماية شواطىء بورسعيد بإستخدام الحواجز الغاطسة.

 

وزارة جامعة القاهرة استراتيجية وزير الري الموارد المائية المنظومة بحوث المياه منصة إليكترونية

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