مسئول أمريكي: المساعدة الجديدة ستوفر دعما عسكريا فوريا لكييف

قال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إن المساعدة الجديدة التي أمر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن ستوفر دعما عسكريا فوريا لكييف.

وأضاف المسئول الأمريكي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد- أن المساعدات تشمل أنظمة مضادة للدروع، وأخرى مضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة، وذلك بعد أيام من موافقة الكونجرس على مساعدات جديدة عاجلة بقيمة 13 مليارا و600 مليون دولار لأوكرانيا.

وعلي صعيد اخر قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، السبت، إن أوكرانيا تتوقع موجة جديدة من الهجمات على مناطق كييف وخاركيف ودونباس بعد تباطؤ الهجوم الروسي.

وأكد أريستوفيتش، أيضا، أن أوكرانيا لا تتوقع أن تنضم روسيا البيضاء إلى قوة الغزو الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات محددة على أن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أوكرانيا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي- في تعليقات على تقارير غربية تفيد بأن روسيا قد تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا- إنه "ليس لدىّ أي مؤشر محدد للحديث عنه الآن، لكن هذا شيء نشعر بالقلق حياله".

وفي حديثه عن الأسلحة النووية، أشار كيربي- في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية- إلى أن "روسيا لم تخلق أي تهديدات جديدة للولايات المتحدة"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة "لم تر شيئًا يعطينا سببًا لتغيير موقفنا الرادع في هذا الوقت".