الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصربى: الإعلام الروسى أقوى من نظيره الغربى فى تغطية أحداث أوكرانيا

الرئيس الصربي ألكسندر
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن وسائل الإعلام الروسية أصبحت أقوى وأكثر نشاطا من الغربية في تغطية الأحداث في أوكرانيا.

 

وقال فوتشيتش في تصريح لقناة "بينك": "لدينا مواطنون يشاهدون جميع وسائل الإعلام، هناك قنوات تلفزيونية أوكرانية، روسية، إنجليزية، أمريكية، فرنسية، ألمانية، صينية.. نحن الدولة الوحيدة التي يمكن للجميع فيها مشاهدة الجميع".

 

وأضاف: "شنت حملة وحشية ضد الروس في جميع وسائل الإعلام الغربية قبل وقت طويل من بدء الحرب".

 

وأردف قوله: "الروس أخفوا أوراقهم، ولم يكن لديهم وقت في الأيام الثلاثة الأولى من العملية، وصدموا بردّ الغرب ووحدته ودرجة وقوة العقوبات... هذا مؤلم".

 

وعلى صعيد آخر، صرح رئيس برلمان صربيا إيفيتشا داتشيتش بأن الغرب يقنع صربيا بأن ما يحدث في أوكرانيا هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، فيما يتناسى انتهاكه القانون الدولي في كوسوفو وميتوخيا.

الاعلام أوكرانيا روسي الرئيس الغربي الرئيس الصربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

محمد صلاح والمستقبل المجهول.. 5 وجهات محتملة لـ مو حال الرحيل عن ليفربول

تفاصيل مشروع أول محطة فى الشرق الأوسط لإنشاء شتلات قصب السكر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة

بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى