الكرملين: ميدينسكى مستمر بقيادة الوفد الروسى بالمفاوضات مع أوكرانيا

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن فلاديمير ميدينسكي يواصل ترؤس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا.



ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيسكوف قوله إن "ميدينسكي يواصل قيادة عملية التفاوض"، مشيرا إلى أن "ميدينسكي مثّل الجانب الروسي في سلسلة مكالمات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع أوكرانيا".



من جانبه، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، حيث شكلت مجموعات عمل فرعية خاصة.



وقال: "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسي دون انقطاع عبر الفيديو. تم تشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة ومواقف أوكرانيا تحددها توجيهات سابقة صارمة للغاية".



بدوره، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الوفدين الروسي والأوكراني باشرا بحث بعض القضايا، لأن الطرفين لا يهددان بعضها البعض بإنذارات نهائية".



وأفاد مكتب زيلينسكي، بأن "كييف مستعدة لتسوية دبلوماسية ومفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي".