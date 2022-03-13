الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 13-3-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فيتكون الغيوم الجزئي على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وتتساقط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 08
الإسكندرية 15 09
وادي النطرون 17 09
طنطا 17 08
شبين الكوم 17 08
دمنهور 15 09
بلطيم 16 10
مطروح 14 09
السلوم 15 09
سيوة 18 07
بورسعيد 15 10
دمياط 15 10
الزقازيق 17 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 17 08
السويس 17 09
العريش 15 08
رفح 15 07
رأس سدر 20 11
نخل 14 08
نويبع 22 15
طابا 20 13
كاترين 12 03
الطور 21 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 12
مرسى علم 20 13
الفيوم 17 07
بني سويف 17 08
المنيا 19 09
أسيوط 18 09
سوهاج 19 10
قنا 22 10
الأقصر 23 11
أسوان 25 11
إدفو 25 11
أبوسمبل 24 10
الوادي الجديد 22 10
شلاتين 23 13
أبو رماد 23 14
حلايب 25 14
رأس حدربة 23 15

البحر الاحمر سوهاج الحرارة حالة الطقس السويس مطروح الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 13-3-2022

أوكرانيا: احتياطات الغاز تبلغ 9.5 مليار متر مكعب.. والإنتاج يتواصل

رئيس الوزراء العراقي يدين هجوم أربيل: سنتصدى لأي مساس بأمن البلاد

تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر لـ«الأونروا» وتخفيف معاناة اللاجئين يتصدر اهتمامات الصحف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى