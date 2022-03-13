الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«ومن السوشي ما قتل».. الفوائد والمخاطر الصحية لأشهر الوجبات فى العالم

السوشي
السوشي

"مرحبًا بكم في عالم السوشي" فهو من الأطعمة التي انتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة، بل وجذبت الكثيرين من جميع الفئات، فعلى مدى قرون  كان اليابانيون يأكلون السوشي وأصبح الآن غذاءً أساسيًا في الكثير من البلدان، حيث يمكنك العثور عليها في المطاعم ومراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت.

ومن المعروف أن السوشي صحي ولا عجب لماذا ارتفعت شعبيته في السنوات القليلة الماضية، فهناك من أصحاب الحميات الغذائية الصحية يختارون السوشي للحفاظ على الوزن، وفقًا لما ذكره خبراء التغذية بموقع " healthdigezt" الطبي.

أكد الخبراء، أن السوشي يحتوي على كميات كبيرة من أوميجا 3 الضروري لنظام غذائي صحي ومتوازن، ففي السطور التالية يقدم الخبراء أنواع السوشي وفوائد والمخاطر الصحية لهم.

نشأ السوشي من اليابان خلال القرن التاسع عشر، حيث يعتبر من خيارات الوجبات السريعة في هذا الوقت  فكانت تؤكل باليد أثناء مشاهدة المسرح مثل الفشار.

وهناك نوعان من لفائف السوشي وهما نيجيري وماكي، حيث يتم إعداد سوشي ماكي عن طريق لف الأرز واختيار المكونات على شكل أسطواني طويل ومقطع إلى لفائف أصغر، بينما يُصنع نيجيري عن طريق وضع أرز بالخل مع السمك أو أي طبقة أخرى.

الفوائد الصحية للسوشي

اعتمادًا على نوع السوشي الذي تتناوله ، سيكون له قيم غذائية مختلفة، كما أن السوشي منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتين و يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة.

وأوضح الخبراء بأن وجبات السوشي من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، والتي تساعد في الحماية من خطر الإصابة بانسداد الشرايين أو ضعف عضلة القلب.

كما يحتوي سوشي السلمون على كميات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية، بالإضافة إلى أنه يخفض ضغط الدم ويحسن مستويات الكوليسترول.

ويمكن أن يساعد السوشي في استقرار الهرمونات،كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والكالسيوم وغيرها من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

المخاطر الصحية للسوشي

أكد الخبراء، أن عدد السعرات الحرارية في السوشي منخفض، ولكن إضافة عنصر مثل الكاتشب أو المايونيز يضاعف عدد السعرات الحرارية، وبالتالي فد يتسبب في اكتساب المزيد من الدهون.

كما يمكن أن تتعرض الأسماك غير المطهية بسهولة للفيروسات والطفيليات والبكتيريا، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، بالإضافة إلى أن الأسماك المفترسة الكبيرة تحتوي على كميات من الزئبق أعلى من الأسماك الصغيرة، الأمر الذي يساهم في إصابتك بالتسمم.

اليابان الوجبات السريعة السعرات الحرارية صحة القلب السوشي ضعف عضلة القلب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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