إسرائيل وأوكرانيا تبحثان سبل وقف القتال في كييف

أجرى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم السبت، جولة محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الحرب الروسية على كييف.

ووفق بيان صادر عن حكومة الاحتلال، تناولت المكالمة الهاتفية التي استمرت أكثر من ساعة السبل لوقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن.

وتحدث بينيت، الخميس الماضي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك عن الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين.

واتفق رئيس الوزراء والأمين العام للأمم المتحدة على البقاء على تواصل مستمر بينهما.

وكان الرئيس الأوكراني طلب وساطة إسرائيل مع روسيا وأن تستضيف المفاوضات بين كييف وموسكو في القدس المحتلة من أجل وقف الحرب.