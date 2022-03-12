أوكرانيا: روسيا تسعى لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية في خيرسون

اتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا، اليوم السبت، بالسعي لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم والتي سيطرت عليها في 3 مارس.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر تويتر "بعد سيناريو عام 2014، يقوم الروس بمحاولات يائسة لتنظيم استفتاء زائف لإنشاء جمهورية شعبية زائفة في خيرسون".

ويشير حديث كوليبا إلى الاستفتاء الذي أجري في شبه جزيرة القرم عام 2014 بعد أن ضمتها روسيا، والذي اعتبرته كييف والغرب غير قانوني.

وأضاف "بالنظر إلى حقيقة غياب أي دعم شعبي، سيكون ذلك مهزلة كاملة"، داعيا إلى فرض "عقوبات صارمة" على روسيا إذا حصل ذلك وأكد أن "خيرسون أوكرانية وستظل دائما".

من جهتها، قالت الممثلة البرلمانية الأوكرانية لحقوق الإنسان ليودميلا دينيسوفا عبر تطبيق تلغرام "حاليا، يدعو الغزاة نواب المجلس الإقليمي ليعرضوا عليهم التعاون وإنشاء جمهورية +مستقلة".

وخيرسون أول مدينة كبيرة احتلتها القوات الروسية بعد غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

هذا، ويواصل الجيش الروسي محاصرة العاصمة كييف، مع استمراره في قصف مدن اوكرانية أخرى في مقدمها ميكولاييف حيث استهدفت مستشفيات عدة وماريوبول الاستراتيجية الساحلية والمحاصرة منذ اسبوعين.

واصيب مستشفى للاطفال في هذه المدينة (جنوب شرق) ما اسفر عن ثلاثة قتلى وعدد كبير من الجرحى.

وأدت هذه الهجمات على المدنيين الى اتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب.

ورد الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق السبت، باتهام القوات الاوكرانية بارتكاب "انتهاكات فاضحة" للقانون الانساني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الالماني اولاف شولتس. لكن الرئاسة الفرنسية وصفت هذه الاتهامات بأنها "اكاذيب".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".

واتهمت الدفاع الروسية، "القوميين" الأوكرانيين بتلغيم المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية الرئيسية مثل الطرق والجسور وحرمان المدنيين من ممرات الاجلاء وتركهم بدون كهرباء وماء وغذاء ودواء.