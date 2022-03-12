«الأوقاف» تعلن عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي عن مسابقة الثقافة اللغوية للعاملين بوزارة الأوقاف ومسئولي متابعة الملف الديني المعتمدين لديها من جميع وسائل الإعلام في كتاب "أساسيات اللغة العربية للكُتَّاب والمتحدثين"، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتثقيف المستمر والتشجيع على البحث والاطلاع.

- وأعلنت الوزارة عن جوائز المسابقة وهي كالتالي:

الجائزة الأولى : 3000 جنيه للفائز بالمركز الأول بشرط الحصول على 70% فأكثر.

الجائزة الثانية : 2000 جنيه للفائز بالمركز الثاني بشرط الحصول على 70% فأكثر.

الجائزة الثالثة : 1500 جنيه للفائز بالمركز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر.

10 جوائز قيمة كل جائزة 1000 جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر.

100 جائزة تشجيعية قيمة كل جائزة خمسمائة جنيه بشرط تحقيق درجة النجاح المطلوبة.

وذلك في موعدٍ أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، وستكون الامتحانات في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، والكتاب متاح بمكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كما ستتم إتاحته إلكترونيًّا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين في المسابقة الثقافة الأدبية للعاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، والتي شارك فيها عدد كبير من العاملين بالوزارة، حيث تمت هذه المسابقة بتوجيهات من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهذه المسابقة وإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن، وكذلك القيام بتسليم الجوائز المقررة لكل منهم، وهم:

1. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق عضو المكتب الفني للوزير 3000

2. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

3. محمد محمود أحمد الشافعي الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

4. حاتم أحمد محمد إسماعيل الإدارة العامة للإرشاد الديني 2000

5. مهدي حسين مهدي حسن عضو المكتب الفني للوزير 1000

6. محمد عبدالستار محمد أحمد الإدارة العامة للإرشاد الديني 1000

7. عبدالله السيد علي رحيم الإدارة العامة للإرشاد الديني 1000

8. أحمد عبدالهادي علي مدير إدارة المراكز الثقافية 1000

9. رجب عبدالواسع محمد مصطفى الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم 1000

10. أحمد محمد عبدالعال الإدارة العامة للإرشاد الديني 500

11. أحمد ضيف الله سعد جاويش الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم 500

12. أحمد مشحوت محمد حسان الإدارة العامة المركز الإعلامي 500

13. محمد إبراهيم أحمد رجب مدير إدارة الفتوى وبحوث الدعوة 500

14. جمال عزوز محمدين بالإدارة المركزية للتفتيش والرقابة 500

15. محمد محمد إسماعيل ملكة مكتب وكيل الوزارة لشئون المساجد 500

16. عمرو عطية البلتاجي عضو المكتب الفني للوزير 500

17. السيد عاطف السيد الإدارة العامة لشئون المساجد 500

وتقوم وزارة الأوقاف بتنظيم هذه المسابقات بشكل دوري تحت إشراف قيادات الوزارة.