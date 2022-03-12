وكيل «صحة مطروح» يتابع سير العمل بمستشفى الضبعة المركزى (صور)

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، يرافقه الدكتور أحمد عز مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة مستشفي الضبعة المركزى و ذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفي للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وحرص الدكتور احمد اليلتاجي وكيل وزارة الصحة علي التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية.

وقام وكيل صحة مطروح بالتأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفي للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفي.

وشدد وكيل صحة مطروح على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات ، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى الفيروس .