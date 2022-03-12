السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتابع سير العمل بمستشفى الضبعة المركزى (صور)

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، يرافقه  الدكتور أحمد عز مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة مستشفي الضبعة المركزى و ذلك لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفي  للتعامل مع أية مواقف طارئة أو محتملة، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

FB_IMG_1647113878606

وحرص الدكتور احمد اليلتاجي وكيل وزارة الصحة  علي التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، فضلا عن متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية. 

FB_IMG_1647113880989

وقام وكيل صحة مطروح بالتأكد من جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفي للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفي.

FB_IMG_1647113885969

وشدد وكيل صحة مطروح على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات ، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى الفيروس . 

محافظ مطروح صحة مطروح الإجراءات الوقائية مستشفي الضبعة المركزي جودة الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

طارق شوقي يكشف موعد الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور وبات «كارثيا»

عمرو وهبة يفجر مفاجأة لـ«الدستور» بشأن «فى بيتنا روبوت 2»

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى