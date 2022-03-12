«السرطان» عند كبار السن.. تقنيات جديدة للتعامل مع المرض

يعتبر مرض السرطان من أكثر المشكلات الصحية خطورة على هذا الكوكب، حيث يعد كبار السن أكثر الضحايا لهذا المرض الصعب، ولكن تقدم العلوم الطبية العديد من التطورات التكنولوجية في علم الأورام.

وفيما يلي بعض الخيارات لعلاج السرطان لدى كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "OnlyMyHealt" الطبي.

علاج السرطان عند كبار السن:

علاج السرطان عند كبار السن هو طلب كبير، فلا يعالج الطبيب السرطان فحسب ، بل يتعين عليه أيضًا التعامل مع المشكلات الأخرى المرتبطة بالعمر مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية وما إلى ذلك، ونرصد في السطور التالية بعض التقنيات الجديدة لعلاج السرطان عند كبار السن.

الطب الشخصي أحدث التقنيات:

يمكن لفريق الأطباء توفير الأدوية المخصصة أو الشخصية لمختلف مرضى السرطان من كبار السن، فقد استهدفت طب الأورام العلاجات التي يمكن تقليل الآثار الجانبية لأدوية العلاج الكيميائي بشكل كبير.

جراحات السرطان:

يخوض أخصائيو الأورام الجراحية في جراحات السرطان طفيفة التوغل مثل جراحات السرطان الروبوتية وجراحات السرطان بالمنظار الصغيرة بحجم 5-10 مم لتقليل حالات المرض والوفيات المرتبطة بالعمليات الجراحية على أقل تقدير.

وقد يكون إجراء جراحات طويلة وجذرية لكبار السن إجراءً شاقًا ومتطلبًا، لتقليل المخاطر وتحقيق أقصى فائدة، حيث يحتاج المرء إلى التكيف مع التقنيات الحديثة.

ويمكن أن تساعد مثل هذه العمليات الجراحية طفيفة التوغل في تقليل الألم وفقدان الدم، بالإضافة إلى تقليل المضاعفات الرئوية مثل الالتهاب الرئوي وانخفاض معدلات الاعتلال بعد الجراحة.

كما أدت التطورات الحديثة إلى تبسيط علاج العمليات الجراحية المعقدة، فإن تبني مثل هذه التقنيات في علاج السرطان خاصة عند كبار السن في تقليل الآثار الجانبية، بالإضافة إلى تحقيق أقصى استفادة من العلاجات المتاحة للتخلص من الاورام السرطانية.