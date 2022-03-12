السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم الدقهلية» يجتمع بمديري الإدارات لمتابعة تنفيذ قرارات الوزارة (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، اجتماعًا بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية وذلك بمدرسة ناصر الرسمية للغات، بحضور مديرى عموم المديري لمراجعة تنفيذ قرارات الوزارة.

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ووجه وكيل وزارة التربية وتعليم بالدقهلية، بضرورة الإلتزام بقرارات وزير التربية والتعليم بشأن آليات الكتاب الدوري رقم (5) وإتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ما جاء به.

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وانتهى الاجتماع إلى ضرورة التنبيه على مديري المدارس الثانوية بالإنتهاء من تسليم استمارة الصف الثالث الثانوي الى لجنة النظام و المراقبة، والتأكيد على متابعة المدارس الثانوية والتأكد من استعدادها و جاهزيتها التامة بالتنسيق مع التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية، وكذلك تكثيف المرور على المدارس من قبل قيادات الإدارة (مدير الإدارة ،وكيل الإدارة ، مديري المراحل التعليمية، الموجهين الأوائل ،وأعضاء المتابعة بالإدارة،وأمن الإدارة ،ومن يراه مدير الإدارة مناسبا) للتأكد من الإستعداد التام  لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وكيل وزارة التربية والتعليم الدقهلية اجتماع الإدارات التعليمية

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وائل لطفي

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