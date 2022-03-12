السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 50 أسطوانة غاز مدعمة بحوزة سائق بالإسكندرية

أسطوانة غاز
أسطوانة غاز

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كيلو جرام بحوزة سائق قبل بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة تجميع سلع بترولية مدعمة دون موافقة الجهات المختصة.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بضبط سائق مستقلاً إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة محرم بك لقيامه بتجميع المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

بتفتيشه، عثر بحوزته على 50 أسطوانة بوتاجاز تجارية مدعمة سعة 25 كجم بقصد بيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الداخلية السوق بدون ترخيص التجارة سائق المواد مدير

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