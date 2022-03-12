السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات وغرامة 150 ألف جنيه لتاجري مخدرات بالقليوبية

حشيش
حشيش

أصدرت محكمة جنايات بنها، حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لطالب، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لفلاح وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وناجى نصر هلال نصر هلال، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، ومحمود منيب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم، 18892 لسنة 2021 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2647 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ف ع م"، 32 سنة، طالب بالمدرسة الزراعية الثانوية، و"ع أ ي"، 33 سنة، فلاح، مقيمين دائرة مركز شرطة طوخ، أحرزا جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط كل من "ف ع م"، 32 سنة، طالب بالمدرسة الزراعية الثانوية، و"ع أ ي"، 33 سنة، فلاح، مقيمين دائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، بقصد ترويجها بدائرة المركز.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وبإحالة المتهمين للنيابة العامة أمرت باستمرار حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن ورد تقرير المعمل الجنائى بأن المادة المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش.

جرى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

المعمل الجنائي محافظة القليوبية 3 سنوات مخدر الحشيش مديرية أمن القليوبية رئيس المحكمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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