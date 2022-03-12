الخطوط الجوية «الأفريقية ـ الليبية» تسيّر أول رحلة عمرة بعد انقطاع عامين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، اليوم السبت، تسيير أولى رحلات موسم العمرة من الأراضي الليبية إلى المملكة العربية السعودية، بعد انقطاع دام لعامين.

وقالت الشركة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إنه سيتم تسيير 14 رحلة أسبوعيا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيا من مطار مصراته الدولي، و3 رحلات أسبوعيا من مطار بنينا الدولي.

وبهذه المناسبة، أكد مدير مكتب العلاقات الدولية بالشركة معز بن إسماعيل أن الطائرة التي انطلقت العاشرة صباح اليوم كان على متنها 132 معتمرا، وطاقم إضافي.