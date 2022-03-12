السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب التنسيقية يشارك في لقاء الوفد البرلماني البحريني بالكويت

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

شارك النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، اليوم السبت، فى لقاء الوفد البرلماني برئيس البرلمان البحريني، فوزية بنت عبدالله، وبعض من أعضاء البرلمان البحريني على هامش الزيارة  لدولة الكويت، وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال التشريعي.

وانضم النائب محمد إسماعيل، للوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في زيارته الرسمية إلى الكويت والتي تستغرق 5 أيام.

وكان في استقبال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في مطار الكويت الدولي رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، وأمين عام مجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية بالكويت، ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت.

تأتي الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، ومن المقرر خلال الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

مستقبل وطن شهر رمضان البحرين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين دولة الكويت الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب

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