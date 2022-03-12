مقتدى الصدر يكشف توجهات الحكومة العراقية الجديدة في البلاد
جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، دعمه لحكومة الأغلبية في العراق، لا تنتمي لأي جهة خارجية".
وقال زعيم التيار الصدري في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا شرقية ولا غربية، حكومة - أغلبية - وطنية".
وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاَ: "موش أنا بالموت أتهدد، مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد، مضيفًا: “أغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا فتاريخنا زاخر بالقوة والصبر والثبات”.