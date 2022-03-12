وزير الخارجية الأوكرانى: لا يوجد أي تقدم فى المفاوضات مع روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا دميترو أيفانوفيج كوليبا، اليوم السبت، إن إزاحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن السلطة يمكن أن توقف الحرب.

وتابع وزير خارجية أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات مع روسيا ولن تتنازل بلاده عن مطالبها، وذلك حسبما نقلت قناة العربية.

وأكد دميترو، أنه "يجب توخي الحذر بشأن تلاعب روسيا بالمسار الدبلوماسي، مضيفًا أنه "حرمنا من الحق في الوجود كدولة مستقلة ذات سيادة".

ونوه إلى أن بلاده "تحتاج إلى مزيد من العقوبات على روسيا لضرب اقتصادها، ونحتاج إلى مزيد من الدعم العسكري"، حسب قوله.

وشدد وزير خارجية أوكرانيا، على أنه يمكن إنقاذ الأرواح إذا كان لديهم مزيد من الطائرات.

وفي وقت سابق، نفى نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، وجود مفاوضات أو محادثات بين واشنطن وموسكو حول القضية الأوكرانية، مشددا على أن روسيا لن تقدم أي تنازلات أحادية فيما يخص استقرارها الاستراتيجي.

وقال ريابكوف- في تصريح له- إنه لا توجد عملية تفاوض مع الولايات المتحدة حول أوكرانيا، مضيفا: "خلال السنوات الماضية، شددنا مرارا في عهد إدارة دونالد ترامب وإدارة جو بايدن، بأنه لا يوجد ولن يكون هناك أي تنازلات أحادية من الجانب الروسي، ولا خطوات لتحقيق أي طلبات للولايات المتحدة، لقد اقتنعنا منذ وقت طويل بأن صوتنا لا يُسمع".

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا شعرت بعدم استعداد الولايات المتحدة لقبول الحد الأدنى من مصالحها الأمنية الأساسية، لافتا إلى أن روسيا لم تُقاطع الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي الذي تم تعليقه من قبل واشنطن اعتقادا منها بأن الجانب الروسي هو الأكثر احتياجا لهذا الحوار.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسية الروسية، احتمالية لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني.