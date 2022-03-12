السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف نظر قضية شهيدة الغدر لحين الفصل في رد هيئة المحكمة بالبحيرة

الطفلة رضوى
الطفلة رضوى

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسني جمال عليان بوقف سير قضية محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة رضوى وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية لجلسة الغد، لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وإعلان القرار. 

كما قامت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 14 مايو القادم لنظرها، عقب الانتهاء من نظر رد هيئة المحكمة.

كانت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة دمنهور الابتدائية قد نظرت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة رضوى محمد زايد، 9 سنوات والمعروفة إعلاميًا بضحيّة " الغدر".

وطالبت هيئة المحكمة، الدفاع عن المتهم بالمرافعة، الأمر الذي رفضه الدفاع، مطالبين بعدة طلبات أولها إحضار الدي في دي الخاص بالصيدلية والذي أفادت النيابة العامة أنه يوجد به تسجيل للمجنى عليها رفقة المتهم.

كما طالب هيئة الدفاع عن المتهم، بحضور كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في بعض الأمور الخاصة بالصفة التشريحية للمجنى عليها، مع إحضار محرر  التحريات الخاصة بالقضية لمناقشته، الأمر الذي رفضته المحكمة وطالبت هيئة الدفاع بالمرافعة القانونية، الأمر الذي رفضه الدفاع، وطالب التأجيل لإتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.

وتعود أحداث الواقعة لشهر نوفمبر الماضي 2021، حينما تلقي مأمور مركز شرطة كوم حمادة، بلاغًا من من والد الطفلة رضوي، يفيد بتغيب ابنته 9 سنوات، عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الأدوية من إحدى الصيدليات وعدم عودتها للمنزل، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

شرطة اغتصاب توقيع كوم حمادة البحث الجنائي النيابة العامة قادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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