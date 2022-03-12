السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب لسرقة سيارته بالشرقية لـ 15 مارس

متهمين
متهمين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، قرارا بتأجيل محاكمة 4 متهمين لقيامهم بقتل شاب لسرقته بنطاق دائرة مدينة العاشر من رمضان، لجلسة 15 مارس لاستكمال المرافعة ومناقشة شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين، محمد  السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، لشهر أغسطس عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على" مصطفى حسن عبد العزيز قطب"، مقيم  يوسف الصديق محافظة الفيوم جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى بالرأس داخل سيارته النقل، التي كانت محملة بالخردة والحديد قرب أحد مصانع الصلب بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي، دائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تم تشكيل فريق بحث  وبإجراء التحريات اللازمة أمكن تحديد المتورطين وتبين أنهم 4 أشخاص قاموا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة لمرورهم بضائقة مالية، وتم ذلك من خلال التخطيط فيما بينهم لقطع الطريق على المواطنين في المناطق الخالية وقاموا باستخدام سيارة ملاكي تخص أحد الأشخاص استقلها متهمان آخران يستقلان سيارة أخرى حاملين أسلحة نارية لترويع الضحايا، وفور رؤيتهم لسيارة المجني عليه محملة بالحديد والخردة قرروا ملاحقته وحاول أحدهم إيقافه بحجة الركوب معه بهدف التوصيل، وما أن حاولا إجباره على النزول وترك السيارة وتهديده بالسلاح قام بمقاومتهم وحاول المتهمان الآخران قطع الطريق أمامه بسيارتهم ومع استمرار مقاومته وإصراره على الفرار مسرعا أطلقوا عليه النيران أردوه قتيلا غارقا في دمائه وفروا هاربين.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض علي المتهم وهم كل من "مصطفى س س" 21 عاما ميكانيكي، و"عبد الله م غ" 22 عاما سائق، و" أحمد ح أ"21 عاما سائق مقيمون السلام القاهرة، و"فارس ع ج" 25 عاما ترزي ومقيم الخانكة القليوبية، وأرشدوا عن السلاح والسيارات المستخدمين في الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.

محكمة جنايات الزقازيق محافظ مدير أمن الشرقية العاشر من رمضان عبد العزيز الشرقية امن الشرقية محافظة الفيوم طلق ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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