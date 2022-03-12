جنايات الشرقية تُحيل أوراق متهم بقتل سائق وسرقة سيارته للمفتى

أصدرت محكمة جنايات بالشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة أوراق المتهم الأول فى واقعة قتل سائق بنطاق دائرة مدينة العاشر من رمضان، وسرقة السيارة قيادته، لمفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعى، وحددت المحكمة جلسة 16 مايو للنطق بالحكم عليه وعلى المتهمين الثانى والثالث.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 3577 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، لشهر يوليو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوصول "أحمد .ع" 40 عاما سائق ومقيم مدينة العاشر من رمضان لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر من الجانب الأيمن أودى بحياته.

ومن أقوال الشاهد "حسن.م" 36 عاما سائق مقيم العاشر من رمضان، أقر أثناء استقلاله السيارة المملوكة لزوجته قيادة المجنى عليه أبصر شخصا حاملا بندقية آليه مستقلا دراجة بخارية وخلفه شخص ثانى أشهرا فى وجههما السلاح النارى لإجبارهما على التوقف والنزول من السيارة تاركين متعلقاتهما بها ورفض المجنى عليه الابتعاد عن السيارة فقام المتهم الأول بإصابته بطلق نارى أودى بحياته، وأستقل المتهم السيارة واستقل المتهم الثانى الدراجة البخارية ولاذا بالفرار.

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة الرائد محمد عبد الغفار، رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، وبرئاسة العميد مصطفى عرفه، رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر من رمضان، وبإجراء التحريات اللازمة التى قام بها النقيب كريم عاطف، معاون مباحث القسم، بالتنسيق مع النقيب محمود الشاهد، معاون القسم، أمكن تحديد المتورطين فى الواقعة وتبين قيام شخصين بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم ذلك من خلال التخطيط فيما بينهم لقطع الطريق على المواطنين فى المناطق الخالية، وفور رؤيتهما سيارة المجنى عليه قرروا ملاحقته، وقاموا بقتله وسرقة السيارة وإخفائها لدى المتهم الثالث، الذى كان على علم أنها من متحصلات السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم القبض على المتهمين وهم كل من "صلاح ح ح" 29 عاما سائق ومقيم التل الكبير الاسماعيلية و"منصور أ ج" 21 عاما مزارع مقيم التل الكبير الاسماعيلية، و"حسن ح ح" 20 عاما سائق مقيم التل الكبير الإسماعيلية، وأرشدوا عن السلاح والسيارة التى عثر عليها لدى بمحيط مسكن المتهم الثالث وبها متعلقات المجنى عليه، وعثر على السلاح بإحدى الأراضى الزراعية، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين وإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق.