السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان فاتن حمامة بباريس.. تكريم الناقد طارق الشناوى بدرع الكاتب المصرى

طارق الشناوي
طارق الشناوي

يكرم مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقامة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

ويكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.

وأكدت المنتجة ماجي أنور على أهمية دور النقاد، قائلة: "لهم دور كبير في الفن، ودرع الكاتب المصري أقيم خصيصا لتكريم النقاد والكتاب، مؤكدة أن طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ مهم في عالم النقد، مؤكدة على أن دور الموزع أنطوان هام ولا بد من تسليط الضوء وتكريم الرموز التي قدمت بصمات هامة في تاريخنا الفني".

ويعرض المهرجان حصريا لجمهور المهرجان، ولأول مرة عالميا، فيلما وثائقيا عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر 50 عاما، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم، ماجيكا هاوس.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدى سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور".

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب والموسيقى: يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقى، خاصة المصري والعربي، للتأكيد على أن الإبداع الفني ما زال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.

يذكر أن "فاتن حمامة" هو أول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات و أمراء من العائلة الملكية البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.

طارق الشناوي الناقد السينمائي طارق الشناوي تكريم طارق الشناوي مهرجان فاتن حمامة مهرجان فاتن حمامة بباريس

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