طارق شوقي يكشف موعد الإعلان عن مسابقة الـ30 ألف معلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الورق المتداول بشأن بدء التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم يوم 7 أبريل مفبرك، موضحًا أن كل ما يتم تداوله غير صحيح، وأن الوزارة ستعلن كل التفاصيل من خلال مؤتمر صحفي.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن الوزارة أنهت 70% من الإجراءات التنفيذية للمسابقة على أن يتم الإعلان عن كل شيء فور الانتهاء من هذه الإجراءات.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور»: «ما زال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل على تنظيم المسابقة فيما يخصه وفور الانتهاء سيتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم وإعلان كل شيء رسميًا».

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه خلال الـ5 سنوات المقبلة سنكون في احتياج متزايد لمدرسين مؤهلين لتطوير المنظومة التعليمية، موضحًا أن هناك خطة فيما يتعلق بتعيين المدرسين وسنحتاج إلى التخصصات المتعارف عليها في البداية وسيتدرج هذا الأمر مع الوقت.

وأضاف: «نعمل مع الجهاز القومي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لإعداد الأمور الخاصة بالمتقدمين من المعلمين لسد العجز في المنظومة التعليمية».