السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخدرات بقيمة 1.2 مليون جنيه بحوزة شخصين فى المنيا

حبس
حبس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا)، تخصصا فى اللإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة مركزى شرطة (العدوة – مغاغة) بمحافظة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأمن الوطني الامن العام مديرية أمن المنيا

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