كواليس جلسة محاكمة حسن راتب و22 آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة بالمنعقدة بالعباسية، كواليس مهمة خلال محاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى»، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، وشهرته «نائب الجن» و21 آخرين والتي قررت المحكمة تأجليها لـ21 أبريل للحكم، نرصدها لكم في التقرير التالي.

مشادة بين حسن راتب ودفاعه فريد الديب بجلسة قضية «الآثار الكبرى»

رفض المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب، طلب الأخير بالتحدث للمحكمة قائلا: «أنا بنفذ القانون».

وشهدت الجلسة طلب "راتب" الخروج من قفص الاتهام والحديث، فردت المحكمة وسألت المحامي فريد الديب: «هل توافق على طلب موكلك؟» فأجاب: «لا»، فحاول حسن راتب إقناع دفاعه بالحديث إلا أن الديب أصر على الرفض.

فريد الديب: بلغت 80 عاما ومريض سرطان وأطلب البراءة لـ حسن راتب.. قد تكون آخر مرافعاتي

طالب فريد الديب، محامي رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، ببراءة موكله، موجها القول للمحكمة بـ"لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لي، فقد تجاوزت الـ٨٠ عاما وأعاني من السرطان، وأديت واجبي تجاه موكلي واجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتى لو أخطأ".

دفاع المتهمين التاسع والعاشر يطلب البراءة لموكليه

استمعت المحكمة إلى مرافعة المتهمين التاسع والعاشر إسحاق حليم حبيب وشقيقه ميلاد في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين.

وطالب الدفاع بالاستعلام عن النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة الخاصة بموكليه، كما التمس البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان التحريات وانعدامها كونها مكتبية وتناقضها التام مع أقوال المتهمين وشهود النفي الذين أكدوا أن أحد المتهمين كان يعمل وقتها في العاصمة الإدارية والآخر كان متواجد في منزله.

ودفع المحامي ببطلان إذن النيابة وصدوره بناء على تحريات غير جدية ومنعدمة.

كما دفع ببطلان إجراءات القبض على موكليه وبطلان الإقرارات المنسوبة صدورها إلى موكليه وبطلان ضبط وفحص الهواتف المحمولة المدعي ملكيتها لموكليه.

كما دفع المتهم بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى عصابة تهريب الآثار بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء جريمة إجراء عمليات حفر في ٤ مواقع بقصد الحصول على آثار لاسيما ان المهندسين وخبراء الآثار أكدوا أنه لا توجد أي معالم أثرية بالمواقع.

كما دفع المحامي بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي في محضر التفتيش مع اقواله امام المحكمة واختلاف معاينة اللجنة المشكلة من قبل النيابة بموقع الحفر الاول عن معاينة النيابة بالمواقع الأخرى.

مرافعة المحامي فريد الديب في قضية

ترافع المحامي فريد الديب دفاع رجل الأعمال حسن راتب خلال جلسة قضية الآثار الكبري، وقال إن القاضي سأل أحد المحامين عن وجود توثيق لمذكرة تعاون بين أميرة خليجية ، والمتهم حسن راتب في القضية، موضحا أنه من الممكن أن تكون تلك الوثيقة هي توكيل لمشروع عمراني فقط، وهو ما يثبت أهمية المستند المقدم.

ودفع الديب ببطلان التحريات وبطلان تحقيقات النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة العامة وقت التحقيقات طلبت تقرير رئيس لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم حسن راتب والمتهم علاء حسانين حول تعاملات مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي.

وقال الديب، إن محضر التحريات الذى قدمه الضابط خلال التحقيقات بالإضافة إلى شهادته التى أدلى بها أمام هيئة المحكمة، غير صحيحة وباطلة، وذلك بأن التحريات تكون باطلة ولا يعتد كدليل إدانة رسمى طالما أخفى الضابط مصدره السرى على المحكمة.