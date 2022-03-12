الحبس سنة للمتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض فى بولاق أبو العلا

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس سنة، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب سوء سلوك المجنى عليه، وكانت نيابة وسط القاهرة، أمرت بإحالة عامل لمحكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات قديمة بينهما.

وبدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بمقتل عاطل في دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ا " في العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذة في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بتسديد عدة طعنات متفرقة له.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.